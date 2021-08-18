Правоохранители проводят обыск в департаменте образования и науки столичной мэрии

Правоохранители проводят обыски в департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации, сообщила директор департамента Елена Фиданян.

«В департаменте обыск», — написала Фиданян в соцсети Facebook.

Информация о том, кем именно и в рамках какого производства проходят обыски, пока не разглашается.

Как сообщалось, 17 августа правоохранители провели обыск в управлении образования Святошинской районной государственной администрации Киева, по итогам которого начальнику управления было сообщено о подозрении в растрате средств городского бюджета, выделенных на реконструкцию учебных заведений.