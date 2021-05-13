Нетаньяху пообещал продолжить нанесение ударов по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал защитить граждан Израиля и продолжить нанесение ударов по объектам контролирующего сектор Газа движения ХАМАС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальной странице израильского премьера в Twitter.

«Я нахожусь на одной из батарей систем ПВО „Железный купол“. Командиры и солдаты выполняют огромную работу по защите неба над Израилем и граждан страны. „Железный купол“ дает нам возможность атаковать. Армия Израиля уже нанесла удары по сотням целей в секторе Газа, в скором времени число ударов превысит 1000. Мы продолжим атаковать ХАМАС, защищая граждан Израиля», — отмечается в сообщении. В нем также подчеркивается решимость израильского руководства «достичь своей цели — восстановить мир в стране».

С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

Боевое крыло контролирующего приморский анклав движения ХАМАС — «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — объявило о запуске во вторник, среду и четверг сотен ракет в сторону Тель-Авива, Беэр-Шевы, Ашкелона, Ашдода и других городов Израиля. СМИ еврейского государства сообщают о семи погибших израильтянах. Согласно последним данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов погибли 83 палестинца, включая 17 несовершеннолетних лиц, более 480 человек получили ранения.