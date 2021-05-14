В Украине праведники мира будут получать стипендию от государства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присуждении государственных стипендий праведникам мира — украинцам, спасавшим евреев во время Второй мировой войны, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«Вчера он (президент Украины Владимир Зеленский — Ред.) подписал указ, которым устанавливается постоянная государственная стипендия для праведников, для украинцев, которые спасали евреев во время Холокоста Второй мировой войны», — сказал Ермак во время церемонии открытия символической синагоги в Бабьем Яру в Киеве в пятницу, в День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подвиг украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, является примером человечности и самопожертвования.

«Холокост — общая трагедия всего человечества. Впервые отмечаем День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Украина на четвертом месте по количеству праведников народов мира. Это более 2,5 тыс. героев. Их подвиг — пример человечности и самопожертвования», — написал Зеленский в Twitter в пятницу.

В пятницу, 14 мая, в Украине отмечается День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. В Бабьем Яру планируется открытие символической синагоги при участии официальных лиц, включая Зеленского, религиозных лидеров, культурных и общественных деятелей.