IKEA за год работы обработала в Украине более 156 тысяч заказов

IKEA за год работы в Украине обработала более 148 тыс. заказов в онлайн-магазине и более 8 тыс. непосредственно в физическом магазине в Киеве, сообщили СМИ в пресс-службе компании.
Как сообщается в ее пресс-релизе, IKEA начала вышла на рынок страны 14 мая 2020 года запуском онлайн-магазина. По состоянию на конец апреля 2021 года уже более 2,528 млн украинцев посетили веб-сайт компании.
Первый физический магазин городского формата был открыт 1 февраля 2021 года в столичном Blockbuster Mall. В течение первых месяцев он принял более 397 тыс. посетителей.
По сообщению пресс-службы, сейчас IKEA в Украине предлагает около 5 тыс. товаров и решений для дома во всех категориях и стилях своего ассортимента.
Самыми популярными товарами в онлайн-магазине стали коробки для хранения PARKLA, вешалки SPRUTTIG и герметичные пакеты ISTAD. В то же время в физическом магазине ИКЕА чаще всего покупали вешалки SPRUTTIG, тарелки OFTAST (белые, 25 см) и бамбуковые подставки для мобильного телефона/планшета BERGENES.
В мае 2020 года состоялся официальный запуск интернет-магазина IKEA в Украине параллельно с пунктами выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и Metro Cash & Carry. В декабре-2020 открылся третий пункт выдачи в ТРЦ Lavina Mall.
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