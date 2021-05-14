Литва предоставит Украине 100 тысяч вакцин от Covid-19

Правительство Литвы предоставит 200 тыс. вакцин для стран Восточного партнерства, в том числе 100 тыс. вакцин для Украины, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Правительство Литвы только что подтвердило 200 000 вакцин для стран Восточного партнерства. Начиная с Украины — 100 тыс. вакцин, Грузии — 15 тыс. и Молдовы — 11 тыс. Небольшой шаг от Литвы, надеюсь, наши партнеры в Европе присоединятся в солидарности со многими другими», — написал Ландсбергис в Twitter в пятницу.
Напомним, что вакцина AstraZeneca для первой вакцинации в большинстве областей Украины уже использована. Зарезервированы около 30 тыс доз вакцины для второй вакцинации тех, кто вакцинировался конце февраля-начале марта.
Следующая поставка вакцины AstraZeneca ожидается в Украине 24-25 мая.
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