Эрдоган резко раскритиковал «перешедший все границы» Израиль

Турция будет поддерживать борьбу палестинцев с той же решимостью, с которой она поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе, заявил президент Реджеп Эрдоган в обращении к нации в связи с началом праздника Ураза-байрам. Тезисы его речи приводит издание Hurriyet.

«Мы скорбим и возмущены жестокостью Израиля, который является террористическим государством. Как мы решительно поддерживали борьбу Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации, сегодня мы с тем же чувством выступаем против угнетения в палестинских городах и Иерусалиме», — сказал Эрдоган.

Он рассказал, что провел переговоры с президентами и главами правительств 19 стран по ситуации в секторе Газа. «Израиль перешел все границы», — заявил Эрдоган. «Если мы не немедленно остановим агрессию Израиля в Палестине, особенно в Иерусалиме, завтра все окажутся мишенью этого дикого менталитета», — добавил он.

По словам Эрдогана, Иерусалим является домом трех религий и общим наследием всего человечества. Он заверил, что Турция готова оказать активную поддержку каждой инициативе, которая будет предложена в этом направлении в рамках ООН, а также «взять на себя ответственность за мир и принести жертвы».