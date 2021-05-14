Правительство РФ утвердило перечень «недружественных стран» - Украина в него не попала

Правительство РФ утвердило перечень недружественных иностранных государств, в него вошли только США и Чехия. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в пятницу на официальном российском портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц...», — говорится в распоряжении.

Укркаина в список не попала. Перечень состоит только из двух позиций — США и Чехия, в отношении которых будут применяться меры согласно указу президента РФ Владимира Путина от 23 апреля этого года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США — ни одного.