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Беларусь разместит в России облигации на 100 млрд рублей

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Беларусь разместит в России облигации на 100 млрд рублей

Беларусь разместит в России облигации на 100 млрд российских рублей. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко, документ размещен на национальном правовом интернет-портале.

Документ издан с целью «рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь». Правительству страны поручено «осуществить в 2021-2023 привлечение внешних государственных займов Республики Беларусь путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 млрд российских рублей (включительно) со сроком обращения не менее 1 092 дней».

Полученные от размещения госбумаг средства будут зачислены на банковский счет Министерства финансов страны, открытый в «Газпромбанке».

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 февраля 2021 года составил $18,3 млрд, следует из данных Министерства финансов страны. В январе этого года страна привлекла внешних государственных займов на сумму, эквивалентную $35,7 млн, в том числе $25,5 млн от правительства России и $10,2 млн от — Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

В июле 2019 года белорусский Минфин после девятилетнего перерыва разместил на «Московской бирже» гособлигации на 10 млрд руб. со сроком обращения 3 года. Спрос составил 45 млрд руб.

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Пресс-служба Лукашенко 9 мая сообщила о предстоящей встречи главы государства с российским президентом Владимиром Путиным. Президенты договорились встретиться «в ближайшее время» и обсудить проблемы, которые стоят перед странами, говорилось в сообщении.

Россия, Беларусь, облигации
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