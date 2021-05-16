Папа Римский назвал неприемлемой гибель детей на Святой земле

Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность вооруженными столкновениями на Святой земле и заявил, что гибель детей в них неприемлема. Об этом понтифик сказал в воскресной проповеди на площади Святого Петра.
«С невероятной обеспокоенностью слежу за происходящем на Святой земле. В последние дни вооруженные столкновения между сектором Газа и Израилем вышли за рамки и несут смерть и разрушения. Множество людей пострадали и многие невинные жизни прерваны. И среди них дети, и это ужасно и неприемлемо», — сказал Франциск. Он указал, что «ранены сосуществование и братство».
«Помолимся, чтобы израильтяне и палестинцы нашли дорогу к диалогу и прощению», — добавил он.
Ранее Франциск возглавил в соборе Святого Петра мессу с участием верующих общины из Мьянмы. Папа Римский пожелал «возлюбленному народу мира и скорейшего преодоления нынешнего тяжелого момента».
Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — 202, включая 52 ребенка.
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