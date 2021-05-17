В Китае женщина с ножом напала на людей, пострадали пять человек

Женщина в понедельник утром напала на людей в бизнес-центре в Шанхае с ножом для фруктов, в результате пострадали пять человек, нападавшая задержана, говорится в сообщении отделения полиции района Чаннин в соцсети Weibo.

«17 мая 2021 года около 09.00 (04.00 по Киеву) женщина ранила ножом пять человек в бизнес-центре, расположенном на улице Цзянсу», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что после получения сообщения о нападении сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали нападавшую.

Пострадавшие были направлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, из них четыре человека получили незначительные травмы, один проходит лечение.

Согласно результатам предварительного расследования, 37-летняя женщина по фамилии Фан приехала в Шанхай 15 мая из города в другой провинции, откуда именно, не уточняется. В понедельник утром она пришла в одну из компаний, офис которой располагается в бизнес-центре, однако не нашла нужного ей человека, вследствие чего расстроилась и «в порыве эмоций» ранила людей ножом для фруктов.