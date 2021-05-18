Госдеп ожидает встречу Путина и Байдена «в предстоящие недели»

США ожидают, что встреча американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина пройдет в предстоящие недели, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Рейкьявике с министром иностранных дел и международного сотрудничества в области развития Исландии Гудлаугуром Тором Тордарсоном.
«Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в предстоящие недели», — сказал Блинкен.
Он также заявил, что США хотели бы стабильных и предсказуемых отношений с Россией.
«США прежде всего нацелены на более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. У нас есть сферы, сотрудничество в которых в интересах обеих сторон», — сказал глава американского дипведомства.
По словам Блинкена, США рассчитывают продолжить сотрудничество с Россией в Арктике и избежать милитаризации региона.
По данным СМИ, предстоящий саммит может состояться в Женеве.
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