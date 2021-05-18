Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник внес в Верховную Раду проект закона о коренных народах, как безотлагательный.
Как сообщается на сайте парламента, инициатором соответствующего законопроекта № 5506 является президент.
Текст документа на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.
Ранее Зеленский заявил, что в течение дня внесет в Верховную Раду проект закона о коренных народах.
«Сегодня, я вношу на рассмотрение парламента неотложный законопроект о коренных народах. Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и, наконец, сделают то, что откладывали 30 лет, восемь созывов Верховной Рады и все предыдущие президенты», — говорится в обращении Зеленского по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, опубликованном на его официальном сайте во вторник.
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