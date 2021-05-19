США убедили Израиль не вторгаться в сектор Газа

Американские чиновники надеются на скорое ослабление напряженности между Израилем и Палестиной и уверены, что их «закулисное» вмешательство предотвратило развитие затяжного конфликта, пишет Politico со ссылкой на источники.

По информации СМИ, представители Белого дома в частном порядке призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху свернуть военную операцию в секторе Газа. После этого израильский лидер заявил, что до окончания боевых действий осталось «несколько дней».

Соединенные Штаты поспособствовали и переговорам между Египтом со сторонами конфликта, включая палестинское движение ХАМАС, сообщила газета. Как уточнил собеседник издания, есть признаки того, что ХАМАС ищет выход из сложившейся ситуации. По его мнению, завершение конфликта может проходить поэтапно, начиная с взаимного прекращения обстрелов для доставки гуманитарной помощи.

Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая: попытка выселить несколько арабских семей из Шейх Джарраха привела к масштабным столкновениями палестинцев и полиции Израиля. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.

С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили примерно 3700 ракет, из них 540 упали в самом анклаве. Около 1,2 тысячи снарядов, летевших на города, перехватила система ПРО «Железный купол». По последним данным, в Израиле погибли 12 человек, свыше 50 ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 213.