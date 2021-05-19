В Индии очередной рекорд по числу смертей от COVID-19

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии выявило за минувшие сутки 267 334 случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 25 496 330. Как говорится в сообщении ведомства, размещенном в среду на его официальном сайте, число летальных исходов увеличилось за сутки на 4 529 и достигло 283 248.

Зафиксированный суточный скачок смертельных случаев стал вторым подряд антирекордом для Индии — накануне было выявлено 4 329 смертей от осложнений инфекции. Количество летальных исходов за 24 часа в девятый раз за этот месяц превысило 4 тысячи человек.

В то же время суточное число заразившихся в последнее время демонстрирует некоторое снижение: 17 мая Индия зафиксировала 281 386 новых случаев заражения коронавирусом — тогда менее 300 тыс. инфицированных за сутки было отмечено впервые с 21 апреля (в тот день был выявлен 295 041 случай инфицирования), а 18 мая было зафиксировано 263 533 заразившихся.

В Индии с 5 апреля ежедневно регистрируется более ста тысяч новых заразившихся, а с 15 апреля — более 200 тыс. Кроме того, в мае этот показатель пять раз превышал 400 тыс., антирекорд был отмечен 7 мая и составлял 414 188. Но с 8 мая начинается тенденция к снижению суточного показателя заболеваемости, указывает Минздрав.

За 24 часа количество выздоровевших пациентов в Индии увеличилось за сутки на 389 851 и достигло 21 986 363. Таким образом, с 13 мая суточное число выздоровлений за 24 часа устойчиво превышает число новых случаев заражения. На лечении находятся 3 226 719 пациентов с коронавирусом, что на 127 046 меньше, чем сутками ранее.

По данным Минздрава, прививку от коронавирусной инфекции в стране за последние сутки сделали 1 312 155 человек, общее число сделанных в Индии прививок достигло 185 809 302. При этом в стране отмечается нехватка вакцинных препаратов. Власти Индии прекратили все поставки вакцин за рубеж, накануне Нью-Дели уведомил ряд государств, что, с учетом внутренней эпидемиологической ситуации, ранее октября ожидать возобновления поставок индийских вакцин на экспорт не стоит.