В Австралии провели эксгумацию по самому загадочному делу в истории страны

Полиция Австралии начала эксгумацию по «самому загадочному делу» в истории страны — убийству «неизвестного человека», чью личность так и не удалось определить за последние 70 лет, сообщает телеканал ABC.

Тело неизвестного было обнаружено 1 декабря 1948 года на пляже австралийского города Сомертона. На протяжении более 70 лет ни полиции, ни исследователям так и не удалось выяснить личность человека и причину его смерти. Версии о том, кем этот человек мог быть, варьируются от шпиона времен Холодной войны до брошенного любовника, а причиной смерти некоторые считают отравление. На месте его захоронения стоит надгробие с надписью «здесь покоится неизвестный человек, найденный на пляже Сомертона 1 декабря 1948 года».

По данным телеканала, спустя несколько часов работы по эксгумации полиции удалось обнаружить останки скелета «неизвестного человека». Считается, что теперь будет возможно составить ДНК-профиль неизвестного, что поможет определить его личность и, возможно, найти родственников. При этом телеканал отмечает, что извлечь ДНК будет не так просто: перед захоронением тело было забальзамировано с помощью формальдегида, что могло разрушить большую часть ДНК.

Ранее полиция штата Южная Австралия опубликовала распоряжение генпрокурора об эксгумации тела по причине «большого общественного интереса».

Как отмечает ABC, среди «загадок» дела выделяют вещи неизвестного, с которых были отрезаны все бирки, а также обрывок с отрывком из стихов Омара Хайяма «Тамам шуд», который переводится как «Все кончено». Также в результате следствия был обнаружен клочок бумаги, на котором был указан телефон и ряд букв, которые посчитали шифром. Именно эта улика породила версии, что человек из Сомертона мог быть шпионом. Однако все усилия по расшифровке кода провалились.