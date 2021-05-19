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В Австралии провели эксгумацию по самому загадочному делу в истории страны

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Полиция Австралии начала эксгумацию по «самому загадочному делу» в истории страны — убийству «неизвестного человека», чью личность так и не удалось определить за последние 70 лет, сообщает телеканал ABC.

Тело неизвестного было обнаружено 1 декабря 1948 года на пляже австралийского города Сомертона. На протяжении более 70 лет ни полиции, ни исследователям так и не удалось выяснить личность человека и причину его смерти. Версии о том, кем этот человек мог быть, варьируются от шпиона времен Холодной войны до брошенного любовника, а причиной смерти некоторые считают отравление. На месте его захоронения стоит надгробие с надписью «здесь покоится неизвестный человек, найденный на пляже Сомертона 1 декабря 1948 года».

По данным телеканала, спустя несколько часов работы по эксгумации полиции удалось обнаружить останки скелета «неизвестного человека». Считается, что теперь будет возможно составить ДНК-профиль неизвестного, что поможет определить его личность и, возможно, найти родственников. При этом телеканал отмечает, что извлечь ДНК будет не так просто: перед захоронением тело было забальзамировано с помощью формальдегида, что могло разрушить большую часть ДНК.

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Ранее полиция штата Южная Австралия опубликовала распоряжение генпрокурора об эксгумации тела по причине «большого общественного интереса».

Как отмечает ABC, среди «загадок» дела выделяют вещи неизвестного, с которых были отрезаны все бирки, а также обрывок с отрывком из стихов Омара Хайяма «Тамам шуд», который переводится как «Все кончено». Также в результате следствия был обнаружен клочок бумаги, на котором был указан телефон и ряд букв, которые посчитали шифром. Именно эта улика породила версии, что человек из Сомертона мог быть шпионом. Однако все усилия по расшифровке кода провалились.

Австралия
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