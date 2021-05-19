«Нова пошта» упростила отправку международных посылок

«Нова пошта» отменила необходимость предварительного оформления онлайн-заявки на сайте для отправки международных посылок в отделении.
Как сообщается на сайте компании в среду, теперь для международной отправки, как и любой другой посылки, оператору достаточно назвать страну, контактные данные получателя и объявленную стоимость. Детальный инвойс заполняет сотрудник «Нова пошта Глобал», который при необходимости связывается с клиентом по телефону.
Ранее клиенты приходили в отделение уже с верифицированной онлайн-заявкой на международное отправление, а оператору нужно было проверить его содержимое на соответствие инвойсу и на предмет запрещенных к пересылке товаров.
В то же время, в компании подчеркнули, что для того, чтобы оформить международное отправление в отделении нужно принести отправление обязательно в развернутом виде, чтобы сделать его общее описание согласно таможенному законодательству и установить объявленную стоимость.
При отправке больше, чем одной позиции, с клиентом обязательно свяжется по телефону сотрудник «Нова пошта Глобал» для заполнения инвойса для таможни.
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