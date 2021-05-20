Тысячи японцев по ошибке получили чеки на $1,4 тысячи от правительства США

Из-за ошибки Налоговой службы США, которая разослала тысячам граждан Японии стимулирующие чеки на $1,4 тыс. в рамках плана президента Джо Байдена по спасению американской экономики, в японских банках образовались очереди из пенсионеров, пишет The Financial Times.

Газета со ссылкой на представителя одного из крупнейших банков Японии сообщает, что в некоторых отделениях финансовой организации в Токио это вызвало «скопление людей и замешательство», поскольку сотрудники пытались обработать незнакомые чеки в иностранной валюте.

Как передает Nikkei Asia, в числе тех, кому поступили выплаты, оказались в том числе японские граждане, которые ранее жили в США, но давно покинули страну. Чеки были отправлены на основании данных о доходах, заявленных в налоговых декларациях, которые подают резиденты. В Налоговой службе США пояснили, что иностранцы, которые не являются американскими налоговыми резидентами и в 2021 году живут за пределами страны, не имеют права на участие в программе помощи.

В случае с Японией чеки по ошибке выслали тем, кто проживал в США до октября 2005 года, когда в силу вступило соглашение о социальном обеспечении между двумя странами. До его заключения японские эмигранты, работающие в Соединенных Штатах, должны были платить взносы в американскую программу социального обеспечения, поэтому их данные все еще хранятся в Налоговой службе страны, отмечает Nikkei.

В Налоговой службе США заявили, что иностранные граждане, по ошибке получившие чеки, должны аннулировать и вернуть их. В ведомстве не уточнили, что делать тем, кто уже успел их обналичить.

Как передает FT, два из трех крупнейших японских банков продолжают обналичивать чеки клиентов, которые утверждают, что имеют на них право. Банки попросили не приводить их названия из опасений, что это вызовет дополнительный наплыв посетителей.

Выплаты в размере $1,4 тыс. американским налогоплательщикам предусмотрены планом Байдена по спасению экономики страны, пострадавшей от пандемии коронавируса. Пакет мер на $1,9 трлн был утвержден в марте. В его рамках также были выделены деньги на помощь властям штатов, школам и предприятиям, на расширение налоговых льгот на детей и на борьбу с коронавирусом и кампанию вакцинации.