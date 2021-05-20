Украина внесла в «черный список» еще трех российских актеров

Министерство культуры и информационной политики внесло в «черный список» трех российских актеров — Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

«В министерство культуры и информационной политики 11 мая поступило письмо от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Мироновой Марии Андреевны. Соответствующим приказом министерства от 19 мая 2021 года Копылов, Петренко и Миронова были включены в перечень», — говорится в сообщении.

Других подробностей пресс-служба не сообщает.

Министерство культуры в августе 2015 года впервые обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые создают угрозу национальной безопасности. В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.