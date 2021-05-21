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В ВОЗ подсчитали реальное число смертей от COVID-19 в мире

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В ВОЗ подсчитали реальное число смертей от COVID-19 в мире

Количество смертей от COVID-19 в мире за время пандемии может составлять от 6 до 8 миллионов человек, заявила на брифинге в пятницу помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения по вопросам данных и аналитики Самира Асма.

«Пандемия сейчас развивается. Я думаю, что уверенно заявлять, но с оговорками, что насчитывается порядка 6-8 миллионов смертей (от COVID-19)», — сказала она.

По данным ВОЗ с 30 января по 31 декабря 2020 года официально было зарегистрировано 1 813 188 скончавшихся от вируса. Однако предварительные оценки общей смертность от COVID-19 за прошлый год составляют как минимум 3 миллиона человек, так как не все смерти были учтены, или напрямую явились следствием заболевания.

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Учитывая эту статистику, эксперты ВОЗ предполагают, что на данный момент общая смертность от вируса как минимум в 2-3 раза превышает официально предоставляемые данные.

«Мы посмотрели на прошлые тренды 2020 года, на то, что цифры оказались в 2-3 раза выше. И как мы знаем, на данный момент сообщается о 3,4 миллиона смертей. Пандемия развивается, и наши оценки будут улучшаться. Но на данный момент мы предполагаем, что можно с уверенностью говорить о нижнем пороге количества смертей, исходя из того, что они в 2-3 раза могут превышать официальные данные о 3,4 миллиона скончавшихся. И это 6-8 миллионов человек», — добавила Асма.

ВОЗ, коронавирус
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