У McDonald’s требуют $10 млрд за неразмещенную рекламу

На McDonald’s подали в суд за дискриминацию. Две компании, принадлежащие медиамагнату Байрону Аллену, обвинили сеть ресторанов быстрого питания в том, что та отказывается размещать свою рекламу в медиакомпаниях, принадлежащих чернокожим, сообщила газета The Wall Street Journal.

В иске развлекательной медиакомпании Entertainment Studios Networks и вещательной компании Weather Group говорится, что McDonald's нарушила федеральные законы и законы штата о гражданских правах из-за своей «расовой вражды и расовых стереотипов» при распределении рекламных долларов.

Согласно иску, в 2019 году McDonald’s потратил на телевизионную рекламу в США около $1,6 млрд, из которых менее $5 млн, или 0,31%, получили телеканалы, принадлежащие чернокожим. Истцы также утверждают, что McDonald’s ни разу не разместил рекламу в сетях Entertainment Studios со времени ее образования в 2009 году, но заплатил за большое количество рекламы в аналогичных сетях, принадлежащих белым.

В связи с этим Entertainment Studios Networks и Weather Group требуют возмещения ущерба в $10 млрд.

Этот иск стал одним из шагов в кампании, которую проводит Байрон Аллен — сам чернокожий — с целью побудить американские корпорации больше денег тратить на рекламу в медиакомпаниях, принадлежащих магнату. Его Allen Media Group производит фильмы и владеет более чем дюжиной телевизионных станций, а также каналом Weather Channel и десятью сетями цифрового телевидения, такими как Pets.TV и Cars.TV.

Ранее Аллен обвинил некоторых других крупнейших рекламодателей страны, включая General Motors и Coca-Cola, а также крупные рекламные агентства, такие как Omnicom Group и Interpublic Group, в неадекватной поддержке медиакомпаний, принадлежащих черным.

McDonald's отреагировал на иск заявлением, в котором сообщил, что в течение ближайших четырех лет увеличит до 10% долю своего рекламного бюджета на компании, принадлежащие чернокожим, латиноамериканцам, женщинам и другим группам. Сейчас эта доля составляет 4%, сообщил McDonald’s. За этот же период компания намеревается увеличить расходы на медиагруппы, принадлежащие чернокожим, до 5% от общенациональных расходов на рекламу с 2% на сегодняшний день.