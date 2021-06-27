США не пытаются возобновить мирные переговоры между Израилем и Палестиной

Соединенные Штаты в настоящее время не предпринимают попытки восстановить процесс мирных переговоров между Израилем и Палестиной. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в интервью, предоставленном французской еженедельной газете Le Journal du Dimanche совместно с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Интервью опубликовано в воскресном номере издания.

Блинкену был задан вопрос относительно его предстоящей встречи с новым министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом. «Намерены ли США вновь предпринять инициативы, чтобы возобновить мирный процесс между Израилем и Палестиной, тогда как Джо Байден и Хиллари Клинтон при президенте Бараке Обаме высказывали свое недовольство несколькими отказами со стороны Биньямина Нетаньяху прекратить политику поселений?» — спросил журналист.

«Об этом речь сейчас не идет, — ответил Байден. — Франция и США использовали свое влияние во время последнего кризиса в Газе, чтобы добиться снижения уровня потерь и разрушений». «Вопрос оказания гуманитарной помощи и восстановления сектора Газа нам представляется приоритетным, как и те усилия, которые необходимы, чтобы не допустить повторения подобного кризиса», — подчеркнул госсекретарь.

США восстановили связи с Палестиной, в частности поэтапно открыв свое генеральное консульство в Восточном Иерусалиме, продолжил он. «Однако необходимо подождать и убедиться, что возникли более позитивные условия, которые позволяют возобновить переговоры на основе принципа существования двух государств», — отметил Блинкен.