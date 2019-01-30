Япония считает своими все южные Курилы, - премьер

Япония настаивает на том, что ее суверенитет распространяется на все «северные территории», изменений в этой позиции японского правительства нет. Об этом в среду во время прений в нижней палате парламента заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Северные территории — это территории, на которые распространяется наш суверенитет. Изменений в этой позиции нет», — подчеркнул Абэ. Он также добавил, что последовательная позиция японского правительства заключается в том, чтобы определить принадлежность «всех четырех островов» (Кунашир, Итуруп, Шикотан и группа островов, которую в Японии называют Хабомаи) и на этой основе заключить мирный договор.

«Переговоры с российской стороной ведутся на основе всех документов и договоренностей, достигнутых к настоящему моменту. Однако японско-советская декларация 1956 года — это единственный документ, который был ратифицирован парламентами обеих стран, он сохраняет свою юридическую силу и по сей день», — заявил глава японского правительства. Абэ напомнил, что «девятая статья этого документа предполагает продолжение переговоров о заключении мирного договора и определяет, что после его подписания Японии будут переданы гряда Хабомаи и остров Шикотан».

Премьер Японии также отметил, что Токио в переговорах с Москвой по-прежнему исходит из позиции, согласно которой заключить мирный договор с Россией необходимо после решения территориальной проблемы между двумя государствами.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.