«Белавиа» начала вынуждено отменять рейсы в европейские столицы

Национальная белорусская авиакомпания «Белавиа» во вторник приняла решение об отмене полетов в Париж и Лондон в период с с 25 мая по 30 октября текущего года в связи с решением властей Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов компании в эти страны и из них.

«В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов „Белавиа“ в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года, — говорится в сообщении авиаперевозчика. — Мы огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить. Приносим свои извинения пассажирам».

Ранее «Белавиа» отменила рейс Минск — Париж. Вылет самолета Embraer E-195 авиакомпании был запланирован на 08:25, однако на табло Национального аэропорта сообщается, что он отменен.

Это первый рейс, который «Белавиа» должна была во вторник выполнить в европейском направлении. Франция приостановила разрешение на полеты «Белавиа» в своем воздушном пространстве после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, выполнявшим рейс из Афин в Вильнюс.

Саммит Евросоюза в понедельник вечером постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси.