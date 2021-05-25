ЕС рекомендует приостановить около 300 полетов над Беларусью

Около 400 полетов в среднем проходит ежедневно над Беларусью из них около 300 — это беспосадочные перелеты в воздушном пространстве этой страны, которые саммит ЕС рекомендовал авиакомпаниям приостановить в ответ на инцидент с посадкой рейса Ryanair. Об этом сообщила во вторник Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).

«В воздушном пространстве Беларуси осуществляется в среднем 400 полетов в день, из которых 300 являются беспосадочными перелетам, — говорится в заявлении Евроконтроля. — Авиаперевозчики из ЕС и Великобритании обслуживают до 100 рейсов».

Ранее эта организация распространила в Twitter заявление, что она «работает со всеми государствами ЕС, чтобы упростить введение любых мер, принятых в ответ на принуждение к посадке рейса Ryanair в воскресенье».

В понедельник саммит ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС, это решение пока не вступило в силу, оно еще должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров, что потребует от нескольких дней до нескольких недель. Кроме того, саммит рекомендовал остальным авиаперевозчикам перестать использовать воздушное пространство этой страны для беспосадочных перелетов. Помимо этого, он объявил о подготовке в ускоренном режиме новых санкций против физических и юридических лиц в Беларуси.

Ряд европейских авиакомпаний уже объявили об отмене или приостановлении полетов в Беларусь и над ней.