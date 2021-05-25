ЕС рекомендует приостановить около 300 полетов над Беларусью

Около 400 полетов в среднем проходит ежедневно над Беларусью из них около 300 — это беспосадочные перелеты в воздушном пространстве этой страны, которые саммит ЕС рекомендовал авиакомпаниям приостановить в ответ на инцидент с посадкой рейса Ryanair. Об этом сообщила во вторник Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).
«В воздушном пространстве Беларуси осуществляется в среднем 400 полетов в день, из которых 300 являются беспосадочными перелетам, — говорится в заявлении Евроконтроля. — Авиаперевозчики из ЕС и Великобритании обслуживают до 100 рейсов».
Ранее эта организация распространила в Twitter заявление, что она «работает со всеми государствами ЕС, чтобы упростить введение любых мер, принятых в ответ на принуждение к посадке рейса Ryanair в воскресенье».
В понедельник саммит ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС, это решение пока не вступило в силу, оно еще должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров, что потребует от нескольких дней до нескольких недель. Кроме того, саммит рекомендовал остальным авиаперевозчикам перестать использовать воздушное пространство этой страны для беспосадочных перелетов. Помимо этого, он объявил о подготовке в ускоренном режиме новых санкций против физических и юридических лиц в Беларуси.
Ряд европейских авиакомпаний уже объявили об отмене или приостановлении полетов в Беларусь и над ней.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016