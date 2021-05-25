Макрон считает бессмысленным дальнейшее усиление санкций против РФ

Принцип постоянного усиления санкций против России в ответ на «замороженные» конфликты больше не работает, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.
«В том, что касается России, усиление санкций в ответ на „замороженные“ конфликты больше не является эффективной политикой», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
Он отметил, что у политики санкций в отношении РФ действительно есть границы, которые пересечь невозможно. «А что тогда дальше? Вооруженный конфликт? Разрыв отношений», — задал вопрос президент Франции.
По словам Макрона, именно поэтому важно, чтобы глава европейской дипломатии Жозеп Боррель к июньскому саммиту ЕС подготовил доклад как раз о том, какие варианты политики в отношении России возможны.
Президент Франции согласился с журналистом, предположившим, что возможности для новых санкций против РФ на исходе.
Макрон отметил, что похожая ситуация — с Беларусью. Он назвал правильным решение ЕС вводить санкции против Минска, но призвал подумать и о том, как еще можно было бы решать проблемы.
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