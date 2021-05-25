Франция не будет признавать легитимность Лукашенко

Париж никогда не признает легитимность прошедших летом 2020 года в Беларуси президентских выборов, по итогам которых глава государства Александр Лукашенко вновь получил мандат. Об этом заявил во вторник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) страны.

«Мы никогда не признаем легитимность последних президентских выборов в Беларуси», — сказал Ле Дриан. Одновременно он отметил, что «Франция осуждает репрессии против оппозиции, которые продолжаются в республике с августа прошлого года».

«Мы выражаем постоянную солидарность с белорусской оппозицией», — подчеркнул он. «Мы вместе с Евросоюзом продолжим политику санкций против Белоруссии, пока Минск не начнет признавать волеизъявление народа», — заявил французский министр.

Ле Дриан назвал действия Минска в отношении пассажиров рейса авиакомпании Ryanair «дополнительной эскалацией репрессий».

9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов выборов в Беларуси начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.