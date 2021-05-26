В Microsoft назвали самый быстрый браузер для Windows 10

Фирменный браузер Microsoft Edge станет наиболее быстрым для компьютеров, работающих на операционной системе Windows 10. Об этом заявили представители корпорации на конференции Build 2021.

Значительно увеличат скорость работу браузера две новые функции — спящие вкладки и ускоритель запуска. Первая опция должна решить проблему с излишним потреблением оперативной памяти — неактивные вкладки веб-просмотрщика будут переводиться в спящий режим, что сэкономит потребление ОЗУ на 82 процента. Ускоритель запуска позволит основным процессам Edge всегда работать в фоновом режиме.

Обновление, получившее название Edge 91, будет выпущено до конца мая. Тогда же начнется распространение новой версии среди пользователей.

С 2020 года браузер Edge работает на базе Chromium, который разрабатывается компанией Google. Microsoft внесла множество изменений в исходный код, что должно было улучшить работу фирменного веб-браузера.