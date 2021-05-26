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Байден считает непродуктивным введение новых санкций против «Северного потока -2»

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Байден считает непродуктивным введение новых санкций против «Северного потока -2»

Строительство трубопровода «Северный поток-2» «почти завершено», и введение новых санкций против проекта было бы «непродуктивным» для отношений США с Европой. Об этом, как передает Bloomberg, заявил президент США Джо Байден.

На прошлой неделе США включили в санкционный список две российские компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода «Северный поток-2». Речь идет о «Мортранссервисе», ФГБУ «Морская спасательная служба» и Самарском теплоэнергетическом имущественном фонде. Кроме того, под санкции подпали 13 судов, в том числе трубоукладчик «Академик Черский» и судно снабжения «Балтийский исследователь».

В то же время администрация президента США, как и обещала, не стала вводить санкции в отношении компании — оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Госсекретарь Энтони Блинкен ранее говорил, что отказ от ограничений против них — в национальных интересах США.

О том, что США будет трудно помешать достройке «Северного потока-2», ранее также заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Каким образом мы могли бы остановить проект, который был построен в другой стране на 95%?» — отметила она.

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В то же время группа сенаторов-республиканцев выступила за восстановление санкций против Nord Stream 2 AG и Варнига. Она подготовила соответствующий законопроект, который также предусматривает ограничения против «субподрядчиков любой организации», участвующей в строительстве трубопровода.

Северный поток-2, Джо Байден
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