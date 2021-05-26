ЕС может ввести секторальные санкции против Беларуси

Европейский союз может ввести секторальные экономические санкции в отношении Беларуси из инцидента с самолетом компании Ryanair. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС.

По его информации, рестрикции, скорее всего, затронут те сферы хозяйственной деятельности, в которых функционируют государственные предприятия Беларуси. Однако для того, чтобы Евросоюз смог принять подобную меру, ему необходимо изменить правовую основу действующей системы введения санкций.

Вместе с тем, как пишет Bloomberg, рестрикции также коснутся нескольких десятков физических и юридических лиц, причастных к инциденту с рейсом Ryanair. Ожидается, что ЕС представит санкционный список 21 июня. Кроме того, вводимые рестрикции могут затронуть национальную белорусскую авиакомпанию «Белавиа». В этом случае полеты авиаперевозчика в страны Евросоюза будут запрещены.

В понедельник вечером саммит ЕС постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси, потребовал освободить оппозиционера Романа Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента с принудительной посадкой лайнера с точки зрения нарушения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также создания рисков для безопасности самолета и его пассажиров.