Войти
Украина с полуночи прекращает авиасообщение с Беларусью
официально
Украина с полуночи прекращает авиасообщение с Беларусью
Байден поручил проработать ответ на посадку Ryanair в Минске
позиция
Байден поручил проработать ответ на посадку Ryanair в Минске

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

«Власти» Крыма призвали Беларусь признать российский статус полуострова

331
«Власти» Крыма призвали Беларусь признать российский статус полуострова

Спикер так называемого Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил властям Беларуси определиться со своими геополитическими позициями, признать российский статус полуострова и начать развивать единое белорусско-крымское пространство. Об этом крымский политик написал на своей странице в Facebook.

«Похоже, еще одной «многовекторности» наступил конец. На наших глазах подобная политика балансирования между Россией и Западом обрушилась с треском на Украине, похоронив под своими руинами политическую карьеру одного из своих адептов — Виктора Януковича. Теперь настал час истины и для Александра Лукашенко«,— заявил Константинов.

По его словам, многие были убеждены, что он настал почти год назад, но теперь, после задержания оппозиционера Романа Протасевича, в этом, якобы, убедились все. «Белоруссию закрывают с западного фасада, закрывают наглухо и, похоже, надолго. Самое удобное время для того, чтобы окончательно геополитически определиться. Многие считают своего рода индикатором такой определенности признание со стороны официальных властей Белоруссии российского статуса Крыма. Но дело, конечно, не в декларациях. Дело в расширении нашего сотрудничества. Раз уж санкций ни нам, крымчанам, ни белорусам не избежать, давайте создавать и всячески развивать единое белорусско-крымское пространство»,— подчеркнул глава Госсовета Крыма.

Он также сообщил, что это в первую очередь касается создания прямого транспортного сообщения и отдыха белорусских туристов в Крыму.

Читайте также: Лукашенко предложил вместо Беларуси летать над Украиной «где угробили 300 человек»

Напомним, 23 мая в Минске посадили самолет Ryanair, летевший в Вильнюс, и задержали экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу. После этого страны Евросоюза призвали закрыть для Беларуси воздушное пространство и аэропорты. Ряд авиакомпаний приостановил полеты над Беларусью.

Беларусь, Крым, Роман Протасевич
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 26 мая 2021
Вторник, 25 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Аграрная острасль – на пути к фиаско

Министр занимается чем угодно, но только не прямыми обязанностями – развитием отрасли и обеспечением продовольственной безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы сельскохозяйственная отрасль в Украине росла и крепла, а не уничтожалась такими популистами как Роман Лещенко.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Вашингтон подталкивает Киев к деэскалации – нужны переговорщики, настроенные на мирное решение

Последние неприятные известия из «Града на Холме» могли оказаться неожиданными только для наиболее фанатичных последователей секты «Свидетелей борьбы Вашингтона за украинские национальные интересы». Всем остальным уже давно понятно, что новая демократическая администрация США продолжает начатый предшественником Джо Байдена разворот в сторону realpolitik.
Татьяна Чугаенко
Татьяна Чугаенко
журналист, медиаэксперт

Кто вытащил Зеленского из «теплой ванны»?

Итоговая пресс-конференция на фоне фюзеляжа самолета АН-178. Только «правильные журналисты», потому «правильные вопросы». Организаторы итоговой пресс-конференции Владимира Зеленского «Два года каденции» так старались создать президенту «теплую ванну», что у них почти получилось.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016