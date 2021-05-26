«Власти» Крыма призвали Беларусь признать российский статус полуострова

Спикер так называемого Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил властям Беларуси определиться со своими геополитическими позициями, признать российский статус полуострова и начать развивать единое белорусско-крымское пространство. Об этом крымский политик написал на своей странице в Facebook.

«Похоже, еще одной «многовекторности» наступил конец. На наших глазах подобная политика балансирования между Россией и Западом обрушилась с треском на Украине, похоронив под своими руинами политическую карьеру одного из своих адептов — Виктора Януковича. Теперь настал час истины и для Александра Лукашенко«,— заявил Константинов.

По его словам, многие были убеждены, что он настал почти год назад, но теперь, после задержания оппозиционера Романа Протасевича, в этом, якобы, убедились все. «Белоруссию закрывают с западного фасада, закрывают наглухо и, похоже, надолго. Самое удобное время для того, чтобы окончательно геополитически определиться. Многие считают своего рода индикатором такой определенности признание со стороны официальных властей Белоруссии российского статуса Крыма. Но дело, конечно, не в декларациях. Дело в расширении нашего сотрудничества. Раз уж санкций ни нам, крымчанам, ни белорусам не избежать, давайте создавать и всячески развивать единое белорусско-крымское пространство»,— подчеркнул глава Госсовета Крыма.

Он также сообщил, что это в первую очередь касается создания прямого транспортного сообщения и отдыха белорусских туристов в Крыму.

Напомним, 23 мая в Минске посадили самолет Ryanair, летевший в Вильнюс, и задержали экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу. После этого страны Евросоюза призвали закрыть для Беларуси воздушное пространство и аэропорты. Ряд авиакомпаний приостановил полеты над Беларусью.