В Киеве мужчина бросил в троллейбус бутылку с зажигательной смесью

В Киеве на ул. Теодора Драйзера мужчина бросил в троллейбус бутылку с зажигательной смесью, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
«Предварительно установлено, что мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в троллейбус, в результате чего разбилось стекло и произошло возгорание в салоне. Кроме того, в результате инцидента пострадала пассажирка общественного транспорта, которую медики госпитализировали в больницу», — указывается в сообщении.
Как сообщает ГУ ГСЧС в Киеве, возгорание в троллейбусе было ликвидировано в 12:37. Пострадавшая женщина получила ожоги 2-й степени верхних конечностей и шеи.
Действия правонарушителя прекратили пассажиры троллейбуса вместе с участковыми, которые несли службу неподалеку. Злоумышленник — местный житель, 1993 года рождения. Сейчас с ним общаются правоохранители.
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