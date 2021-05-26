Судья Чаус больше не находится в международном розыске

Подозреваемый украинскими правоохранительными органами во взяточничестве судья Николай Чаус снят с розыска Интерпола, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» информированный источник.
«30 апреля 2021 года Чаус был удален из базы Интерпола как разыскиваемое лицо», — сказал собеседник агентства. По его словам, основанием для снятия с международного розыска стали «нарушения, допущенные украинской стороной».
«В мотивации значится формулировка «несоблюдение украинской стороной правил обработки данных», — добавил источник.
Чаус — бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на взятке в $150 тыс. По данным украинской прессы, он обещал вынесение «нужное решения» в деле о торговле наркотиками.
Полученные деньги судья закапывал на своём огороде в литровых банках.
Арестовать Чауса сразу не смогли — не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны. Он прилетел в Кишинев на частном самолёте нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. В 2016г. Чаус был объявлен в международный розыск. В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища.
Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет. И в результате Чауса похитили неизвестные.
Где находится Чаус сейчас — неизвестно. По разным версиям его после похищения вывезли в Румынию или Украину.
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