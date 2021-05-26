Войти
Украина с полуночи прекращает авиасообщение с Беларусью
официально
Украина с полуночи прекращает авиасообщение с Беларусью
Байден поручил проработать ответ на посадку Ryanair в Минске
позиция
Байден поручил проработать ответ на посадку Ryanair в Минске

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правосудие
RSS

В Нидерландах завершилось предварительное производство по делу MH17

249
В Нидерландах завершилось предварительное производство по делу MH17

Суд Нидерландов завершил предварительное производство по делу о крушении Boeing на Донбассе в июле 2014 года. Последним этапом процесса стал осмотр в среду судьями реконструкции и собранных на месте крушения обломков самолета, состоявшийся в среду на военно-воздушной базе Гилзе-Рейн в Нидерландах.

Основное время представители инстанции провели в ангаре в сопровождении представителей прокуратуры, защиты и адвокатов родственников, сообщает ТАСС. В определенный момент потребовался даже специальный подъемник, на котором судьи по одному поднимались к потолку, чтобы лучше разглядеть характер повреждений.

«Нам нужно время для того, чтобы все обдумать, — отметил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, закрывая заседание. — Потом можно будет рассказать о наших замечаниях. Мы сделаем это 7 июня, в день, когда возобновятся слушания».

Как отметила отвечающая за связи с прессой судья Мария Кнейфф, осмотр был важен с точки зрения того, чтобы судьи могли получить собственное представление. «В конечном счете, именно судьям предстоит ответить на вопросы о виновности или невиновности обвиняемых, — подчеркнула она. — И осмотр реконструкции важен для этого».

Следующий этап — рассмотрение дела по существу, которое начнется 7 июня. В ходе слушаний суд намерен обсудить три главных вопроса: был ли рейс MH17 сбит из ЗРК «Бук», была ли ракета выпущена из-под Первомайского и были ли обвиняемые причастны к этому. «Однако в ходе слушаний в начале июня ответы на эти вопросы даны не будут, — заметила Кнейфф. — Ответы будут даны лишь при вынесении вердикта».

Читайте также: Украина эвакуировала из Сектора Газа граждан трех стран

Пассажирский самолет Boeing компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в контролируемой боевиками части Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек — граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава боевиков так называемой Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они занимались доставкой зенитной установки «Бук» в Украину с территории РФ.

MH-17
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 26 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Аграрная острасль – на пути к фиаско

Министр занимается чем угодно, но только не прямыми обязанностями – развитием отрасли и обеспечением продовольственной безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы сельскохозяйственная отрасль в Украине росла и крепла, а не уничтожалась такими популистами как Роман Лещенко.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Вашингтон подталкивает Киев к деэскалации – нужны переговорщики, настроенные на мирное решение

Последние неприятные известия из «Града на Холме» могли оказаться неожиданными только для наиболее фанатичных последователей секты «Свидетелей борьбы Вашингтона за украинские национальные интересы». Всем остальным уже давно понятно, что новая демократическая администрация США продолжает начатый предшественником Джо Байдена разворот в сторону realpolitik.
Татьяна Чугаенко
Татьяна Чугаенко
журналист, медиаэксперт

Кто вытащил Зеленского из «теплой ванны»?

Итоговая пресс-конференция на фоне фюзеляжа самолета АН-178. Только «правильные журналисты», потому «правильные вопросы». Организаторы итоговой пресс-конференции Владимира Зеленского «Два года каденции» так старались создать президенту «теплую ванну», что у них почти получилось.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016