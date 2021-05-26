В Нидерландах завершилось предварительное производство по делу MH17

Суд Нидерландов завершил предварительное производство по делу о крушении Boeing на Донбассе в июле 2014 года. Последним этапом процесса стал осмотр в среду судьями реконструкции и собранных на месте крушения обломков самолета, состоявшийся в среду на военно-воздушной базе Гилзе-Рейн в Нидерландах.

Основное время представители инстанции провели в ангаре в сопровождении представителей прокуратуры, защиты и адвокатов родственников, сообщает ТАСС. В определенный момент потребовался даже специальный подъемник, на котором судьи по одному поднимались к потолку, чтобы лучше разглядеть характер повреждений.

«Нам нужно время для того, чтобы все обдумать, — отметил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, закрывая заседание. — Потом можно будет рассказать о наших замечаниях. Мы сделаем это 7 июня, в день, когда возобновятся слушания».

Как отметила отвечающая за связи с прессой судья Мария Кнейфф, осмотр был важен с точки зрения того, чтобы судьи могли получить собственное представление. «В конечном счете, именно судьям предстоит ответить на вопросы о виновности или невиновности обвиняемых, — подчеркнула она. — И осмотр реконструкции важен для этого».

Следующий этап — рассмотрение дела по существу, которое начнется 7 июня. В ходе слушаний суд намерен обсудить три главных вопроса: был ли рейс MH17 сбит из ЗРК «Бук», была ли ракета выпущена из-под Первомайского и были ли обвиняемые причастны к этому. «Однако в ходе слушаний в начале июня ответы на эти вопросы даны не будут, — заметила Кнейфф. — Ответы будут даны лишь при вынесении вердикта».

Пассажирский самолет Boeing компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в контролируемой боевиками части Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек — граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава боевиков так называемой Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они занимались доставкой зенитной установки «Бук» в Украину с территории РФ.