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В Киеве на взятке задержали руководителей двух парков

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В Киеве на взятке задержали руководителей двух парков

Столичные правоохранители разоблачили и задержали на получении неправомерной выгоды исполняющих обязанности директоров коммунального предприятия «Лесопарковое хозяйство «Конча-Заспа» коммунального объединения «Киевзеленбуд» и Национального природного парка «Голосеевский» (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг, руководитель КП «Лесопарковое хозяйство «Конча-Заспа» требовал и получил от предпринимателя неправомерную выгоду за согласование обустройства веревочного парка на балансовых территориях коммунального предприятия. Такую «услугу» чиновник оценил в $4 тысячи.

«В свою очередь чиновник НПП „Голосеевский“ требовал и получил от этого же предпринимателя еще 54 тысячи грн за ускорение заключения договора для осуществления этой деятельности», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что обоих чиновников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

«Руководителя КП «Лесопарковое хозяйство „Конча-Заспа“ — во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме $3 тысяч, а и.о. директора НПП „Голосеевский“ — во время получения всей суммы взятки», — сообщают в прокуратуре.

Там добавляют, что сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

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Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокуратурой совместно с территориальным управлением ГБР, расположенным в г. Киеве, по материалам Управления стратегических расследований в г.. Киеве ДВР Нацполиции Украины.

Правоохранители уточняют, что коммунальное предприятие «Лесопарковое хозяйство «Конча-Заспа» основано на коммунальной собственности территориальной общины города Киева и подчиняется Киевскому коммунальному объединению зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города «Киевзеленбуд» при Управлении экологии и природных ресурсов исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской администрации).

Киев, взятка
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