Асада объявили победителем на выборах президента Сирии

Президент Сирии Башар Асад победил на выборах главы государства, набрав более 95% голосов. Об этом объявил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг, передает агентство SANA.
За Асада проголосовали 13,5 млн человек. Его соперники кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Мараи и бывший депутат от социалистической партии Абдулла Саллум Абдулла получили 3,3 и 1,5% голосов соответственно.
Всего в выборах участвовали 14,2 млн сирийцев, явка составила 78%, сообщил спикер.
Асад избран на еще один семилетний срок. Он занимает пост президента с 2000 года. На этой должности он сменил своего отца Хафеза Асада, который руководил страной 29 лет: с 1971 по 2000 годы, в этом году исполняется 50 лет с момента его прихода к власти.
Как передает SANA, тысячи сирийцев вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу Асада. Его сторонники начали собираться еще до объявления официальных итогов голосования, многие несли сирийские флаги и портреты президента.
Выборы в Сирии прошли 26 мая, в этот день работало более 12 тыс. избирательных участков.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррелль раскритиковал выборы, заявив, что они не соответствовали критериям демократического голосования и не способствовали урегулированию конфликта в стране. "
Главы внешнеполитических ведомств США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в совместном заявлении указали, что не считают голосование в Сирии честным и свободным.
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