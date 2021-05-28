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В мэрии рассказали, когда отремонтируют трубу возле Ocean Plaza

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В мэрии рассказали, когда отремонтируют трубу возле Ocean Plaza

Киевская государственная городская администрация сообщила, что ремонт теплосетей возле ТРЦ Ocean Plaza завершат в течение суток. В ходе ремонтных работ планируют заменить 100 метров трубопровода. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба КГГА.

«КП „Киевтеплоэнерго“ проводит ремонтные работы по устранению повреждения магистральной теплосети на улице Антоновича, 176. На данный момент на месте проведения работ определен точно поврежденный трубопровод и выполнена диагностика теплосети», — сообщили в КГГА.

Уточняется, что к ликвидации повреждения задействовано около 25 сотрудников аварийных бригад и 14 единиц спецтехники (в том числе три экскаватора, автокран, длинномер, самосвалы, шесть спецавариек).

Напомним, 27 мая в Киеве, на улице Антоновича, 176, возле торгового центра Ocean Plaza, в очередной раз прорвало трубу. В связи с этим движение по улице перекрыли.

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Похожий инцидент случился в январе 2020 года. Тогда возле станции метро «Лыбедская» в Киеве прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и нижний этаж ТРЦ Ocean Plaza. Спасатели ГСЧС эвакуировали с места происшествия 13 человек. За медицинской помощью обратились девять человек, которые получили термические ожоги.

КГГА, Ocean Plaza
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