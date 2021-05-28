В мэрии рассказали, когда отремонтируют трубу возле Ocean Plaza

Киевская государственная городская администрация сообщила, что ремонт теплосетей возле ТРЦ Ocean Plaza завершат в течение суток. В ходе ремонтных работ планируют заменить 100 метров трубопровода. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба КГГА.
«КП „Киевтеплоэнерго“ проводит ремонтные работы по устранению повреждения магистральной теплосети на улице Антоновича, 176. На данный момент на месте проведения работ определен точно поврежденный трубопровод и выполнена диагностика теплосети», — сообщили в КГГА.
Уточняется, что к ликвидации повреждения задействовано около 25 сотрудников аварийных бригад и 14 единиц спецтехники (в том числе три экскаватора, автокран, длинномер, самосвалы, шесть спецавариек).
Напомним, 27 мая в Киеве, на улице Антоновича, 176, возле торгового центра Ocean Plaza, в очередной раз прорвало трубу. В связи с этим движение по улице перекрыли.
Похожий инцидент случился в январе 2020 года. Тогда возле станции метро «Лыбедская» в Киеве прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и нижний этаж ТРЦ Ocean Plaza. Спасатели ГСЧС эвакуировали с места происшествия 13 человек. За медицинской помощью обратились девять человек, которые получили термические ожоги.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016