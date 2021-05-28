Приватбанк назначил председателем правления Герхарда Бьоша.
Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.
Согласно сообщению, Бьош является опытным банкиром с 35-летним опытом работы, который в течение 15 лет работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины и имеет основательное понимание украинской и европейской банковских систем.
С ноября 2010 по апрель 2021 года Бьош занимал должность первого заместителя предправления «Райффайзен Банка Аваль». Он успешно руководил крупными проектами по трансформации банков, в частности процессами приватизации.
Отмечается, что Герхард Бьош вступит в должность предправления после согласования его кандидатуры Национальным банком.
«Завершение конкурсного отбора является важным фактором для дальнейшего развития и успеха банка», — подчеркнул регулятор.
Как сообщалось, 17 апреля наблюдательный совет Приватбанка утвердил результаты конкурсного отбора двух должностей в составе правления банка.
В свою очередь, основатель и партнер группы компаний Investohills Андрей Волков полагает, что реальной перспективы приватизации Приватбанка в обозримом будущем нет.
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