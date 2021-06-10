Послы G7 довольны выбором главы правления ПриватБанка

Послы стран «Большой семерки» (G7) поздравили новоназначенного главу правления государственного ПриватБанка (Киев) Герхарда Бьоша с утверждением его кандидатуры Национальным банком Украины (НБУ), несмотря на внешнее давление, указывается на странице послов G7 в Украине в Twitter в четверг.
«Послы G7 поздравляют Герхарда Бьоша с утверждением НБУ его кандидатуры на должность нового главы правления ПриватБанка. На этом завершается конкурентный и профессиональный процесс отбора, проведенный набсоветом для крупнейшего госбанка в Украине. Качество этого процесса, в частности устойчивость к внешнему давлению, свидетельствует о преимуществах надлежащего корпоративного управления», — говорится в сообщении.
Послы также повторили свой призыв к скорейшему принятию комплексного законодательства по совершенствованию корпоративного управления госпредприятиями.
Как сообщалось, НБУ 8 июня согласовал кандидатуру экс-первого замглавы правления Райффайзен банка Аваль Бьоша на должность главы правления ПриватБанка по итогам рассмотрения пакета документов и собеседования. В мае набсовет ПриватБанка назначила Бьоша главой правления ПриватБанка по результатам конкурсного отбора сроком на пять лет.
Экс-глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл занимал должность три года до окончания срока его полномочий 23 января 2021 года.
Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (561,062 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.
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