Гонконгский медиамагнат получил 14 месяцев тюрьмы за участие в протестах

Владелец издания Apple Daily и медиакомпании Next Digital Джимми Лай приговорен к 14 месяцам тюрьмы за участие в протестах в Гонконге. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По данным газеты, речь идет об участии 73-летнего медиамагната в организации несогласованного митинга в 2019 году в День образования КНР.

Семь других представителей оппозиции были приговорены к лишению свободы сроком до 18 месяцев по тому же делу, передает издание.

Газета отмечает, что Джимми Лай в апреле 2021 года также был приговорен 14 месяцам заключения за участие в двух несогласованных протестах в Гонконге. Обвинения ему были предъявлены в том числе по закону о национальной безопасности Гонконга.

Протесты в Гонконге начались в июне 2019 года. Изначально демонстранты выступали против поправок в закон об экстрадиции, которые позволят выдавать подозреваемых в нарушении закона Китаю. В октябре власти официально отозвали законопроект, однако протестные акции не прекратились. Участники митингов требовали расследования действий полиции во время разгона демонстраций, изменения избирательного права и отставки главы администрации района Кэрри Лэм.

В июне 2020 года вступил в силу закон о нацбезопасности в Гонконге. Он позволяет применять китайские национальные законы на территории Гонконга и призван предотвращать угрозу государственной власти, в том числе не допускать подстрекательства, терроризма и вмешательства внешних сил в дела административного района.