В РФ суд дал до 12 лет полицейским, подбросившим наркотики журналисту Голунову

Суд в Москве назначил лишение свободы на сроки до 12 лет колонии строгого режима пятерым бывшим сотрудникам управления внутренних дел по Западному округу столицы, которые летом 2019 года задержали спецкора издания Meduza Ивана Голунова и подбросили ему наркотики.

Об этом сообщают российские СМИ, которые ведут репортаж из зала суда.

Экс-начальник отдела наркоконтроля УВД по ЗАО Игорь Ляховец получил 12 лет колонии с лишением права занимать должности, связанные с функциями представителя власти сроком на пять лет, также его лишили звания подполковника.

Оперуполномоченные Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, Роман Феофанов — по восемь лет. Оперативник Денис Коновалов — единственный фигурант дела, который признал вину, — получил пять лет.

Кроме того, всех экс-полицейских лишили званий. Также они не смогут несколько лет занимать должности, связанные с функциями представителя власти.

Суд полностью удовлетворил гражданский иск Голунова к экс-полицейским. С каждого из них взыскано по 1 млн руб. в счет морального вреда.

Бывшие полицейские обвинялись в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года, журналисты отреагировали на его преследование акциями протеста. 11 июня, накануне митинга в защиту журналиста, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что обвинения с Голунова сняты, он будет освобожден, а действия полицейских — проверены. Почти сразу в столичной полиции начались увольнения, а спустя полгода задержали пятерых оперативников из числа непосредственно причастных к преследованию журналиста.