Только треть работников сферы образования захотели вакцинироваться

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что на вакцинацию от коронавируса записались только 32% работников сферы образования.

«В начале было зарегистрировано по желанию только 32% работников образования», — сказал он на пресс-конференции во время Всеукраинского форума «Украина 30. Образование и наука» в понедельник.

Министр отметил, что на данный момент уже провакцинировано 22 тыс. из 60 тыс. работников образования, которые принимают участие в организации внешнего независимого оценивания.

Он добавил, что уже было получено 209 тыс. доз вакцин Pfizer, которыми должны будут вакцинироваться работники сферы образования.