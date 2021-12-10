В Украине почти все учителя получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19

Более 1 млн 143 тыс. педагогических работников учебных заведений или 95,7% от их общего количества получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, а двумя дозами вакцинировано 88,4% педагогов, сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
«Отдельно хочу сообщить о ситуации в школах. Более 632 тысяч педагогов (96,9%) вакцинировались полным или неполным циклом. Бесспорным лидером стала Днепропетровская область, в которой 98,1% работников учреждений общего среднего образования получили обе дозы вакцины», — написал Шкарлет в Telegram в пятницу.
Дистанционно, по его словам, продолжают работать 164 заведения общего среднего образования (1,1% от общего количества), то есть на 251 меньше, чем 7 декабря.
Среди воспитателей детских садов 95,9% работников привиты по крайней мере одной дозой вакцины, а полный цикл прошли более 87% педагогов, сообщил министр.
Самые высокие показатели привитых двумя дозами среди сотрудников сферы образования, по словам Шкарлета, в следующих областях: Днепропетровская — 95,2%, Черкасская — 94,5%, Сумская — 93,9%, Луганская — 93,7%, Донецкая — 92,8%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016