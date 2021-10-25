Хотя бы одну прививку от коронавируса получили более 88% работников школ

По состоянию на понедельник, 25 октября, минимум одну дозу прививки получили 88,2% работников школ, двумя дозами привито почти 400 тысяч педагогов, сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Лидерами по вакцинации как одной, так и двумя дозами, являются: Николаевская (98%), Киевская (95,5%), Харьковская (94,6%), Донецкая (92,7%) и Хмельницкая (91,6%) области.

«Порог вакцинации в 80% персонала школ (полный и неполный цикл вакцинации) не достигнут лишь в одном-единственном регионе. И это Ровенская область», — пишет министр в Telegram.

Шкарлет напомнил о том, что с 25 октября на каникулах находятся восемь тысяч школ.

«В регионах, попавших в „красную зону“, на каникулах или дистанционном обучении находятся школы, не достигшие показателя вакцинации в 100%. В частности, в Одесской области — 149 школ, в Донецкой — 93, в Запорожской — 47», — добавляет он.

Министр призвал местные власти «исправить ситуацию (с вакцинацией педагогов — ред.) в кратчайшие сроки».

Дискуссии о целесообразности вакцинации представителей тех профессий, которые по долгу службы много контактируют с людьми, велись давно. В начале октября Минздрав официально утвердил список и предупредил: с ноября учителей, которые отказываются от вакцинации, будут отстранять от работы.

Исключение сделают только для тех, кто не может прививаться по медицинским противопоказаниям.