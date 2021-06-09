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Английские клубы заплатят за попытку создания Суперлиги £20 млн

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Английские клубы заплатят за попытку создания Суперлиги £20 млн

Шесть английских клубов, пытавшихся создать новый европейский турнир — Суперлигу, суммарно заплатят немногим более £20 млн в качестве компенсации Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает телеканал Sky Sports со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что официально о достижении примирительного соглашения будет объявлено позднее 9 июня. В среднем «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» заплатят примерно по £3.5 млн.

В документе также будет прописано, что в случае схожей попытки создать новый европейский турнир каждый клуб обязуются выплатить штраф в размере более £20 млн. Также клубам будет грозить снятие 30 очков в АПЛ.

О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля. Предполагалось, что она станет новым закрытым турниром для европейских топ-клубов. Всего в состав участников тогда вошли 12 команд: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», три испанские команды «Барселона», «Атлетико» и «Реал», а также три итальянских клуба: «Милан», «Интер» и «Ювентус». Однако уже спустя несколько дней клубы стали заявлять о выходе из Суперлиги.

На данный момент в ней остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус». 7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, им было вынесено наказание в виде штрафа в размере €15 млн. Эти деньги они должны пожертвовать на развитие детского и молодежного спорта в Европе, в том числе в Великобритании, и отказаться от 5% дохода в дальнейших розыгрышах Лиги чемпионов и Европы. Помимо этого, в случае повторной попытке принять участие в несанкционированном турнире, клубы обязались выплатить денежные штрафы вплоть до €100 млн.

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25 мая стало известно, что УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении трех клубов, которые до сих пор остаются в составе участников Суперлиги. В ответ Суперлига подала иск в Европейский суд.

футбол, Суперлига
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Среда, 9 июня 2021
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