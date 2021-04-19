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УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов

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УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов

Исполком союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил проведение Лиги чемпионов УЕФА по новой схеме с 2024 года, сообщает пресс-служба организации.

Новый формат предполагает расширение лиги с 32 до 36 клубов и отказ от разделения команды на группы. Согласно новой схеме, все 36 клубов будут объединены в общую таблицу.

Каждая команда проведет по 10 матчей (пять дома + пять в гостях) против разных соперников. Восемь лучших команд автоматически выходят в 1/8 финала, оставшиеся путевки в формате плей-офф разыграют клубы, занявшие места с 9-е по 24-е.

Игры традиционно будут проходить в середине недели.

Сообщается, что до 36 может быть увеличено число участников Лиги Европы и Лиги конференций, нового турнира еврокубков.

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Решение было принято на фоне известий о создании Суперлиги, в которую решили войти топовые клубы Европы.

УЕФА, Лига Чемпионов, Суперлига
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Понедельник, 19 апреля 2021
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