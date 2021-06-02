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Украина введет санкции, если белорусы начнут летать в Крым

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Украина введет санкции, если белорусы начнут летать в Крым

Украина будет действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, и если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, — санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями.

Об этом заявила Укринформу первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

В частности, как отметила Джапарова, «мы зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко относительно обращения к России и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым».

По ее словам, это провокационные заявления и, очевидно, являются эмоциональной реакцией Лукашенко на ответ Украины относительно принудительного приземления самолета Ryanair в аэропорту Минска, а также относительно дальнейшего наступления белорусских властей на оппозицию и свободу слова, в частности, арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича, блокирование независимых СМИ и т.д.

«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми „ЛНР“ или „ДНР“. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», — сказала Джапарова.

Она подчеркнула, что вся полнота ответственности за санкции и ограничения государствами мира, в том числе Украиной, воздушного сообщения с Беларусью и за неудобства, которые испытывают из-за этого граждане Беларуси, лежит на Лукашенко.

Власти Беларуси пересекли очередную красную линию в отношении не только своих граждан, но и граждан других стран и международного права, в частности, правил, регулирующих безопасность гражданской авиации, констатировала первый заместитель министра иностранных дел Украины и добавила, что такие действия не могут оставаться без ответа.

Джапарова также отметила, что решение ограничить воздушное сообщение с Беларусью — не политическое, а касается безопасности, «ведь действия белорусских властей непредсказуемы, и мы не можем заранее оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси».

По ее словам, Украина полностью солидарна в своих действиях с позицией ЕС, США и всего демократического мира относительно реакции на опасные действия Лукашенко.

«И в завершение. Эту „канитель и провокации“, как выразился Лукашенко, затеяла не Украина, а сами белорусские власти, очевидно, по сценарию Кремля. Чем в более крепкие объятия Путина попадает Лукашенко, тем меньше шансов у Беларуси оставаться действительно независимым и суверенным государством. От необдуманных и провокационных действий Лукашенко уже страдают обычные белорусы, которые нам очень близки. Мы с большим уважением к ним относимся и солидаризируемся с их усилиями отстоять свои права и свободы. Есть международное право, согласно которому Крым и Донбасс — это Украина. Россия грубо нарушила международное право, оккупировав Автономную Республику Крым и развязав агрессию на востоке Украины, за что будет нести ответственность. Если Лукашенко хочет разделить эту ответственность с Путиным на одной скамье подсудимых в Гааге, и еще больше усилить собственную международную изоляцию, это, конечно, его личный выбор, но, убеждена, не выбор дружественного Украине белорусского народа», — подытожила Джапарова.

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Как сообщалось, 23 мая белорусские власти прибегли к принудительной посадке самолета компании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. После приземления были арестованы оппозиционный журналист Роман Протасевич и его подруга София Сапега, которые находились на борту.

Кабинет Министров Украины запретил с 26 мая прямое авиасообщение с Беларусью. Кроме того, Украина с 29 мая закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов.

В то же время после того, как Украина закрыла небо для белорусских самолетов, Лукашенко попросил Путина пустить их через Россию в Крым.

Беларусь, Крым, Эмине Джапарова
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