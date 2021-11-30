«Белавиа» будет летать в аннексированный Крым

Белорусская авиакомпания «Белавиа» будет летать в Крым, когда это будет нужно Минску, заявил в интервью РИА Новости президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Мы полетим тогда, когда нам нужно будет. К сожалению, не через Украину. В два раза, наверное, круг или в полтора будет дальше», — сказал он.
По словам Лукашенко, в Крыму находится белорусский санаторий: «Если нам надо будет перевезти наших людей, а у нас там и санаторий свой».
«Слушайте, у нас руки развязаны», — отметил глава белорусского государства.
Напомним, сегодня Лукашенко заявил, что Крым является и де-факто и де-юре российским.
Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске.
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