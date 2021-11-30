«Белавиа» будет летать в аннексированный Крым

Белорусская авиакомпания «Белавиа» будет летать в Крым, когда это будет нужно Минску, заявил в интервью РИА Новости президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Мы полетим тогда, когда нам нужно будет. К сожалению, не через Украину. В два раза, наверное, круг или в полтора будет дальше», — сказал он.

По словам Лукашенко, в Крыму находится белорусский санаторий: «Если нам надо будет перевезти наших людей, а у нас там и санаторий свой».

«Слушайте, у нас руки развязаны», — отметил глава белорусского государства.

Напомним, сегодня Лукашенко заявил, что Крым является и де-факто и де-юре российским.

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске.