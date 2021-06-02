Новые iPhone получат более емкие батареи

Новое поколение iPhone получит аккумуляторы увеличенного объема, что может улучшить их автономность. Об этом заявил известный китайский инсайдер Digital Chat Station.
Apple по традиции не указывает реальную емкость аккумуляторов своих устройств, ограничиваясь данными о времени работы. Ее сообщают энтузиасты и блогеры, которые разбирают «яблочные» новинки и добираются до батареек. Так, актуальные iPhone 12 mini получил аккумулятор на 2227 мАЧ, iPhone 12 и iPhone 12 Pro — 2815 мАч, а наиболее автономный iPhone 12 Pro Max работает с 3687 мАч.
Будущие же новинки прибавят в емкости батареи: iPhone 13 mini получит 2460 мАч, iPhone 13 и iPhone 13 Pro — 3095 мАч, iPhone 13 Pro Max будет оснащаться АКБ на 4325 мАч. Новые батарейки нужны для работы с экранами на 120 Гц (в Pro-серии) и режимом Always on Display.
Следующее поколение смартфонов Apple будет представлено в сентябре 2021 года. Новым iPhone 13 достанется чип A15, уменьшенный экранный вырез и улучшенные камеры.
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