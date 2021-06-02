Гейтс выступил за равный доступ всех стран к вакцинам от COVID-19

Основатель корпорации Microsoft, миллиардер Билл Гейтс призвал богатые страны пожертвовать в текущем году свыше миллиарда доз вакцин от коронавируса для обеспечения равного доступа к прививкам.

«Страны с высоким доходом забронировали больше вакцин, чем им нужно. То есть без сокращения своих усилий по вакцинации, эти страны могут стать частью усилий по увеличению доступности вакцин в мире, если они поделятся избыточными дозами. Я призываю эти страны... взять на себя обязательство как можно раньше поделиться более 1 миллиардом доз в 2021 году, в основном через (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) GAVI», — заявил Гейтс на саммите по вакцинации COVAX.

По его словам, более 80% из первого миллиарда распределенных доз вакцин были направлены людям из богатых стран, только 1,2% пошли людям из стран с низким доходом. Он отметил, что всеобщее обеспечение вакцинами сейчас является главной задачей.

«Никто не находится в полной безопасности от COVID-19, пока все не будут иметь равный доступ к вакцинам», — добавил Гейтс.