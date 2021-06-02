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Беларусь получила от России $500 млн

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Беларусь получила от России $500 млн

Министерство финансов Беларуси получило $500 млн в рамках второго транша госкредита России на $1 млрд, говорится в сообщении на сайте местного Минфина.

Средства поступили в соответствии с соглашением правительств России и Беларуси от 21 декабря 2020 года, уточнили в ведомстве.

О предоставлении кредита президент России Владимир Путин и президент РБ Александр Лукашенко договорились в сентябре прошлого года. Путин говорил, что Россия «предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит $1,5 млрд». Министр финансов РФ Антон Силуанов позднее уточнил, что непосредственно российское правительство одолжит Минску в общей сложности $1 млрд, а еще $500 млн Минск получит от антикризисного фонда Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Кредит предоставляется двумя траншами по $500 млн в 2020 году и 2021 году. Средства первого транша Беларусь получила 30 декабря.

Россия, Беларусь, кредит
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Среда, 2 июня 2021
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